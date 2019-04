El cariñoso saludo de cumpleaños de Raquel Argandoña a ex pololo de Kel Calderón

En el año 2017, y después de 4 años de relación, Kel Calderón y el deportista extremo Pangal Andrade finalizaron su relación. Tras ello, hubo una serie de rumores sobre los motivos del quiebre amoroso. Sin embargo y con el paso del tiempo ambos rehicieron sus vidas.

Este miércoles el ex chico reality cumplió 34 años. Algo que no dejó pasar en el programa “Sin Límite” de Radio Agricultura, Raquel Argandoña, quien le deseó a su ex yerno “lo mejor” y le envió “un beso grande”. De hecho, según la panelista de Bienvenidos el saludo fue respondido por Pangal, quien le dijo “gracias ex suegrita”.

Escucha el saludo: