¿No volverá a la TV? Coté López reveló por qué ha rechazado invitaciones de "La Divina Comida"

Desde que Coté López volvió a Chile junto a su marido, el futbolista Luis “mago” Jiménez, los medios locales se han centrado en ella como tratándola de la nueva influencer del momento.

Si bien en Instagram supera el millón 400 mil seguidores y ha recibido muchas ofertas de marcas para trabajar con ellas, como MAC Cosmetics, con quien se encontraría preparando un labial.

De programas de televisión también ha recibido bastantes ofertas, no obstante su cabellera rubia solo ha sido vista en contados matinales y ella tendría una buena razón para declinar aparecer en la pantalla chica.

Fue así como a través de Instagram respondió a la pregunta de un seguidor que le consultó si alguna vez la habían invitado al programa de Chilevisión “La Divina Comida”. Coté López fue honesta y contó la verdad:

“La verdad muchas veces, saben que muchas. Pero no sé, hay que mostrar la casa y no me tinca. Además, se graba hasta tarde y me levanto muy temprano“, explicó.

Otro follower le consultó si asistiría a “Pasapalabra”, el éxito del mismo canal conducido por Julián Elfenbein, pero la respuesta de López fue básicamente la misma: “También me invitaron, pero no tengo muchas ganas de TV“.