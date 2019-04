Antonella Ríos reveló su fórmula para aguantar tanta mala onda en sus fotos

Antonella Ríos tiene un efecto ambivalente en las redes sociales. Muchos la adoran y dejan comentarios positivos en sus fotos de Instagram, mientras otros la aborrecen con crueles palabras.

En una de sus últimas publicaciones la tildaron de “chana”, “vulgar”, entre otros intentos para insultarla. Pero ella hace caso omiso. O al menos eso afirma.

Consultada por el tema en La Cuarta, la actriz y locutora radial dijo “que somos una sociedad muy violenta, no dejamos que el otro haga lo que le hace feliz. No estoy tratando mal a nadie ni ofendiendo a nadie. No me quiero poner como víctima, porque no lo soy”.

Sobre qué siente sobre los comentarios mala onda, ella dice que “está preparada para recibirlos”.

“Yo lo que hago es bloquear a los mala leche y en otras ocasiones, me río. Lo peor de esto es que comprobamos que Chile es el país que hace más bullying cibernético, y existen jóvenes que reciben estos ataques que son gratuitas y no tienen cómo defenderse”, agregó.