El "villano de MasterChef" arremete en contra de Chris Carpentier: "No le ha ganado a nadie"

La cuarta temporada de “MasterChef”, el programa de comidas de Canal 13, ya tiene a su villano: El empresario Ignacio Giannini.

El hombre de 54 años no tiene problemas en declararse un “rebelde”, de acuerdo a una entrevista con Las Últimas Noticias, ni tampoco en reconocerse como “villano”.

“En este país el villano es el que dice la verdad. No me molesta que me pongan más villano de lo que soy, nadie es una blanca paloma”, aseguró.

Bajo este contexto, incluso criticó a Christopher Carpentier, conductor y juez del programa.

“Lo encuentro muy yo-yo y no le ha ganado a nadie. Soy el único concursante que se atreve a pararle los carros”, sentenció.