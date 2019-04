"Me piropean harto": Ignacio Lastra lució su "six pack" y reveló el entrenamiento que está realizando

El exparticipante de “Doble Tentación” hoy se encuentra muy recuperado a pesar del accidente que sufrió que lo dejó con el 90% de su cuerpo quemado el 2017.

En una entrevista con el diario Las Últimas Noticias narró y detalló cuál ha sido su rutina de ejercicios con la que ha logrado tener marcados abdominales.

“Ahora hago 100 abdominales normales”, reveló Lastra al citado medio, quien además contó que también realiza rutinas con pesas y bicicleta.

Uno de los aspectos más llamativos que entregó fue sobre su intimidad, donde contó que lo “piropearon” harto tras compartir una imagen de su “six pack” y se siente agradecido de aquello.

Luego agregó: “Cuando estoy en la cama con alguna mujer y me sacó la polera, ven las calugas y me dicen: ‘¿¡Qué!? Esperaba verte diferente…’ Eso igual me gusta”, confesó.

Aquí puedes ver un video de su actual estado: