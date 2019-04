Chiqui Aguayo en su mejor momento: “La gente me repite en la calle ‘¡wena, la Tonka del pueblo!’”

Definitivamente este es el año de Chiqui Aguayo. La comediante se ganó el cariño del público y hoy tiene una exitosa carrera tanto a nivel humorístico como televisivo, gracias a su rol en el matinal de TVN “Muy Buenos Días”.

En una entrevista con el sitio Glamorama entregó detalles de su rutina, sus cambios de horarios y su debut en el Gran Arena Monticello, con el que promete robar risas.

“Me he tenido que obligar y ordenarme con los horarios. Antes era muy noctámbula y me acostaba súper tarde”, partió comentando Aguayo, quien reveló que hoy tiene toda una estructura de horarios.

Otro aspecto que ha sumado a su vida es el deporte: “Estoy nadando dos a tres veces por semana. Me aburro constantemente de los deportes. Hace un tiempo estuve corriendo, después fui al gimnasio y necesariamente tengo que ir cambiando. Me hace bien, me ayuda con la ansiedad“, afirmó.

Finalmente se mostró agradecida por el cambio que ha provocado su inclusión en el matinal, a un nivel más profundo, así como también el aprecio de la gente.

“Siento el cariño de la gente en mis presentaciones y en la calle. Lo dije en Olmué y lo voy a seguir repitiendo, que soy la Tonka de TVN. La gente me repite harto en la calle ‘¡wena, la Tonka del pueblo!’. Lo de la Tonka de TVN, el rostro de TV, todas esas cosas quedaron en la gente. Entonces, cuando me saludan, ‘¡buena Chiqui, grande rostro!"”, sentenció.