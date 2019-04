Rumpy trató de canalla y traidor a periodista de Canal 13 Iván Valenzuela

Claudio Borghi, Pamela Díaz, Karen Doggenweiler, Pablo Zalaquet, Roberto Artiagoitía y Katty kowaleczko estuvieron de invitados en el segundo capítulo del programa Podemos Hablar.

Varios de ellos hicieron algunas revelaciones sobre la televisión nacional, y una de ellas fue realizada por el “El Rumpy”, quien relató un episodio vivido en el entonces Canal 2 Rock & Pop.

Según su historia, habría sido traicionado por el actual periodista de Canal 13 Iván Valenzuela. “En ese tiempo yo trabajaba en radio Rock & Pop y nos invitaron a ser parte del canal. Tuve un programa que duraba varias horas en la tarde. Tenía cuatro notas y todas se editaban cuando el programa estaba al aire. Entonces yo rellenaba varias horas y las notas salían en los últimos 15 minutos”, recordó.

En ese contexto, junto al equipo pidieron a los ejecutivos no trabajar el 1 de mayo de ese año (1996) para ganar un día y tener las notas para la jornada siguiente. Si bien esta propuesta no fue aceptada, de todas formas no asistió a trabajar aquella jornada, por lo que el programa no fue emitido.

“Al día siguiente fui despedido, porque no llegué a trabajar el 1 de mayo. Pero lo que más me dolió de eso fue que quien me despidió fue alguien que era mi amigo: Iván Valenzuela. Él era ejecutivo”.

A eso agregó: “No le hablé nunca más, no lo saludé nunca más (…) Iván Valenzuela es un canalla, un traidor. Yo se lo he dicho en su cara”.

Revisa el relato a continuación.