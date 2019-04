Sofía Castillo: la hermana y mano derecha de Paloma Mami que logró superar un agresivo cáncer

Independiente de por donde se mueva, la cantante Paloma Mami siempre está en compañía de tres mujeres: su madre, su tía y su hermana, revelando que tiene una especial relación con esta última.

“Mi hermana es mi mejor amiga, y siempre digo que es mi consciencia, y es como mi mano derecha también. Siempre está ahí para todas las cosas que estoy haciendo. Cuando yo no sé si me escucho bien, en la única persona que yo confío es mi hermana.”, confesó en una entrevista que le realizó Tonka Tomicic hace algunas semanas.

No obstante, a diferencias de otras hermanas que discuten la mayor parte del tiempo, las Castillo son unidas desde pequeñas.

La enfermedad de Sofía Castillo.

Sofía Castillo fue diagnosticada de un agresivo cáncer a los huesos que le significó la amputación de una de sus piernas a los 9 años, transformando a Paloma en el principal pilar.

“Le amputaron la pierna a mi hermana y fue un tiempo muy duro para toda la familia, pero como yo era una niña chistosa, me creía chistosa, siempre estaba ahí al lado de mi hermana”, aseguró Paloma.

En una entrevista con el diario Las Últimas Noticias, Sofía, que hoy es maquilladora profesional, contó que descubrió su enfermedad de manera fortuita.

“Estaba corriendo, me caí y me fracturé la pierna derecha. Fui al hospital y ahí me dijeron que tenía cáncer y tenía un tumor de 10 centímetros”, explicó.

Tras la amputación, debió aprender a caminar con una prótesis C-Leg, que necesita cargarse para poder flexionarse.

“Mi mamá me ayudó a aprender a caminar perfecto porque antes cojeaba. Recuerdo que ella me gritaba en las calles de Nueva York ‘¡Sofía estás cojeando!’. Eso pasó todos los días hasta que aprendí a caminar bien”, confesó.

Aquí puedes ver algunas de las publicaciones de la maquilladora: