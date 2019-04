La casual foto de Karen Paola tomada por su hijo con Juan Pedro de "Mekano"

La cantante y actriz Karen Bejarano más conocida como “Karen Paola” subió a Instagram una inusual foto: sale con los ojos cerrados, muy natural y como si estuviera hablando. Pero lo importante de la foto no es ella en sí, sino quien la tomó: su hijo Guillermo Verdier Bejarano.

“Realmente no me di cuenta que mi @guilleverdier me estaba sacando fotos, hasta hoy que buscando otra cosa las encontré”, comienza la publicación de la pareja de Juan Pedro Verdier, a quien conoció en el extinto programa “Mekano”.

“No me veo bien, no es mi mejor ángulo ni mi pose favorita, pero es una foto natural que me representa ante los ojos de mi pequeño 😍”, afirmó la cantante para terminar con un “Te amo cachorro!”.

Puro amor.