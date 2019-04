Concursante de "Master Chef" llora por un crustáceo y recibe despiadadas críticas

Confesó que no es animalista.

Una intensan jornada se vivió en el capítulo de “Master Chef” del domingo recién pasado, ya que en la prueba de eliminación, los concursantes tuvieron que cocinar un Bogavante, especie de crustáceo similar a la langosta.

Una de los participantes que estaba salvada era Karen Saavedra, pese a eso, se le vio muy afectada debido a cómo cocinaban sus compañeros, sobretodo por el trato que sufrió el crustáceo.

Lo anterior provocó llanto en Karen, ya que consideró que el Bogavante podía sufrir, pese a que ella no se considera animalista, lo que significó una serie de crítica en su contra.

La Karen dijo que es animalista y come carne, ¿o sea que ser animalista te permite comer muertos, pero no matar a esos muertos? No lo entiendo. #ElIngredienteSorpresa

— Sebastián Orellana Fernández (@sebofernandez) 8 de abril de 2019