Gala Caldirola publicó osado beso y la criticaron en las redes: ella no dudó en defender a su esposo

Gala Caldirola constantemente publica fotografías sobre su día a día y, entre ellas, junto a su esposa, el futbolista Mauricio Isla.

En una de sus últimas publicaciones compartió una fotografía donde posa junto a Isla en donde aparecen dándose un caluroso beso.

No obstante, la imagen fue el centro de críticas en donde una internauta criticó la nariz de Isla.

“Con tanta plata tu marido dile que se haga un retoque en la nariz y quedaría tikitaka! Cómo tú no más vas a ser la única operada”, escribió la usuaria.

No obstante, este comentario no pasó inadvertido por su esposa, quien no dudó en responder.

“Es tan perfecto!!!! Me encanta así! Es miooo y hermosoooo! Que pena que tu no puedas operarte esa mente odiosa”, respondió sin pelos en la lengua.

Aquí puedes ver la publicación: