Kel Calderón logró cumplir un antiguo anhelo que la dejó especialmente contenta

De las experiencias más lindas, y que me moría por hacer hace muchos muchos años, solo de floja no lo había intentado. Ayer se pensó y hoy se hizo! Son lo máximo chicos especialmente Felipe que con mucha paciencia fue mi instructor! Mil Gracias por todo ✌️🌊🐠🦐🐚 Pd: y si sacamos el PADI ? 🙊 #FindeSinMakeup 😜