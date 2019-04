"La Rancherita" a lo Mon Laferte: Quiere conquistar México y Ricardo Montaner será su coach

Carolina Molina pasa su días entre Chile y México buscando el éxito artístico. Su última incursión en tierras aztecas fue en el programa de talentos “La Voz” y tiene a Ricardo Montaner como coach.

“Estoy en México tratando de hacer mi carrera, promocionando mi música. Y ahora una amiga mandó mis videos sin que supiera y quedé (en La Voz). La semana pasada apareció el capítulo de mi casting, donde el jurado se tenía que dar vuelta”, contó a La Cuarta.

“La Rancherita” cuenta que los cuatros jurados dieron vuelta su silla para elegirla, entre los que estaban Belinda, Yahir, Lupillo Rivera y Montaner. A ese último lo eligió como su patrocinador.

“Tuve que aprender una canción que me pasaron ellos, era una en inglés de Cristina Aguilera, tenía miedo que se me olvidara, pero no pasó”, contó.

Ahora, la artista debe seguir concursando en lo que sigue del programa.