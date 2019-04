Luli sembró la duda entre sus fans al publicar foto con un recién nacido

Algunos de sus seguidores hicieron algunos bromas.

Luli nuevamente se robó la atención en las redes sociales, ya que esta vez la modelo publicó una fotografía donde aparece en una clínica junto a un recién nacido.

Por esa razón muchos de sus fans se preguntaron quién era, situación que también dio paso para que muchos de ellos hicieran algunas bromas.

“Lulita felicidades por tu hermoso hijo, no se te noto nada tu embarazo”; “¿En qué minuto quedaste embarazada y no me di cuenta?”; “Adóptame Luli”; fueron algunos de los comentarios que recibió Nicole Moreno.

