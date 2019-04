“Qué te hiciste”: Así luce hoy Nicolás Yunge, ex "Perla, tan real como tú", tras múltiples cirugías

Nicolás Yunge ganó gran popularidad gracias a su paso por el extinto docureality “Perla, tan real como tú”. Actualmente se encuentra viviendo en Europa luego de protagonizar varios episodios de bullying y homofobia en nuestro país.

En una oportunidad se descargó en contra de los ataques que constantemente recibía: “Yo no elegí nacer así, yo no elegí ser de la forma que soy. Yo no elegí nacer en el país que nací, yo no elegí tener un bullying tan seguido en mi vida, que me he visto ante golpes, asaltos con pistolas, cuchillos, insultos continuos, violaciones. ¿Qué le hice yo a la sociedad chilena por haber nacido homosexual?“, publicó en alguna oportunidad en sus redes sociales.

Lo cierto es que se ha sometido a varias cirugías estéticas que hoy lo tienen completamente irreconocible.

Aquí puedes ver unas imágenes de su antes y después:

Así lucía antes:

Y así luce ahora:

Y las redes sociales no se han quedado sin reaccionar ante su cambio: