Yi-Hu tendría todo listo para volver a "Resistiré" para desenmascarar a un compañero gay

Ya le mandó un mensaje a los productores.

Hace dos capítulos se vio el momento en que Yi-Hu abandonó el reality “Resistiré”, pero las cosas podrían cambiar, ya que el mexicano está con ganas de regresar al encierro para volver a generar polémica con Aída y molestar al resto de sus compañeros.

“Les mandé un mensajito a los productores, pero no hay respuesta todavía, aunque estaría muy cool volver a crear más caos”, comentó en La Cuarta.

Pero eso no es todo, ya que Yi-Hu aseguró que también regresaría para desenmascarar a uno de sus compañeros que es gay, que tiene algo con una de las mujeres del reality y que no es Fede.

“Al final a mí me vale madre, no es mi tema, pero así nací, chismosa, si me conocen para qué me invitan”, destacó.