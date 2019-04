Cristián Sánchez barrió el piso con Felipe Armas por abandonar a su hijo autista

El animador lo trató de “poco hombre y cagón”.

Cristián Sánchez siempre se ha mostrado cercano a sus hijos y a su familia y por esa razón no lo piensa dos veces cuando los tiene que defender.

Por esa razón, el animador de “Muy Buenos Días” se indignó con el caso del actor Felipe Armas que prácticamente no ha conocido ni ha aportado con la pensión de alimentos de su hijo que tiene autismo.

En ese contexto, la madre del joven de 20 años estuvo en el matinal de TVN donde entregó su testimonio, lo que dio pie para que Sánchez barriera el piso con el actor.

“Si eres un verdadero hombre, te haces responsable, te haces cargo. O sino eres un poco hombre, un cagón. Entonces, si esa mujer quiere estar con un cagón, adelante. Pero no venga acá con que ‘siempre nos avisó que no quería ser padre’, porque no tiene este instinto paternal”, manifestó.

Luego agregó que no se podía hacer una diferencia entre los hijos. “Imagínate lo que es calificar a tu hijo de ‘normal’ o ‘anormal’. Imagínate la crudeza de palabras de un, entre comillas, ‘papá’. No sé cómo lo consideras tú, pero yo me imagino que no lo consideras el papá de tu hijo, pero es de una bajeza moral que no tiene nombre”.