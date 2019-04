El polémico mensaje de Denise Rosenthal en medio de grabación de nuevo disco

“Gracias a todos… A aquellos que realmente no, sólo me hicieron más fuerte y tenaz”, recalcó la cantante.

La cantante chilena Denise Rosenthal se encuentra en Los Ángeles, Estados Unidos, grabando su nuevo disco, pero se dio un respiro para agradecer a sus seguidores en Instagram. Aunque también para dar un potente mensaje a sus “haters”.

“Estoy tan ilusionada de que escuchen el nuevo material 🥺❤️ La verdad que estoy tan agradecida de esta experiencia, que ni tiempo he tenido para postear, o no se subir fotos y cosas. Han sido días intensos, de mucho trabajo, y de muchas sensaciones y emociones”, comenzó el post de la cantante.

“De verdad, no se imaginan cuanto tiempo y cuantas cosas han tenido que pasar para que hoy me sienta así de cómoda y contenta con mi música!! Largas horas de trabajo, de búsqueda, de escribir, componer, de encontrarme a mi misma a través de ella, de estudiar, de conversar con gente que me inspira que me motiva a crecer, y por sobre todo, de confiar en mi misma”, dijo Denise.

“Gracias a tod@s, a uds que me han acompañado en este largo camino, y en este proceso tan intimo y hermoso. A aquellos que realmente no, sólo me hicieron más fuerte y tenaz, y seguiré trabajando para siempre entregarles lo mejor de mi!! Ansío con que oigan este fueeegooooo 🔥🔥🔥💥💥 BOOOMMM … Thanks @tentownsmusic for your patience your love and dedication… It’s been such a great expierience!!! Love u guys 😍🙌🏽”, finalizó.