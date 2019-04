La difícil decisión que adoptó panelista de Intrusos: se operó para no ser papá

Este miércoles en el programa Intrusos de La Red abordaron la demanda por paternidad que enfrenta ‘Kanela’. Un tema que aprovechó el panelista del espacio, César Barrera, para contar su historia y revelar la difícil decisión que adoptó.

El periodista, para sorpresa de los integrantes del programa, aseguró que no podía ser papá, ya que se había hecho la vasectomía. “Tomé la decisión cuando tenía unos 17 años, y hace como uno me la hice. No pude antes porque antes la legislación en Chile decía que tenías que tener un hijo primero, para poder hacértela. Daba lo mismo la edad que tuviera”, dijo Barrera.

El profesional explicó que “mi familia lo sabía desde que yo era chico, era una decisión que yo tenía que tomar. Particularmente no me la pude hacer porque era costosa la cirugía. Ahora no me costó nada porque tengo un buen plan de salud, pero en su momento costaba varios millones”.

“Siento que hay una presión excesiva con las mujeres con relación a la maternidad, hasta el día de hoy existe, y lo encuentro injusto, no es sano. Yo desde chico lo dejé claro, que no quería, que no tenía la intención”, dijo el periodista.

“Nunca me pasó nada. En algún momento pensé que tenía que ver con la separación de mis papás y no era eso. Pensé que era por el rol parental, mi papá renunció en el tribunal a las visitas, no quería saber nada de mí. Ahora estoy más viejo, pero en un momento pensé que esto de que no tenga ganas de ser papá era por eso, pero no lo es”, aseguró el panelista de Intrusos.