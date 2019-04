Pareja denunció a Francisco Huaiquipán por deuda en arriendo de panadería: deberían 23 millones

Esta mañana se realizó una grave denuncia por un matrimonio de Puente Alto que le arrienda un local comercial a Francisco Huaiquipán, futbolista nacional, recinto que sería administrado por su expareja, Mitzi Bustos.

De acuerdo a lo expuesto en el matinal de La Red, “Hola Chile”, el alguna vez volante de Colo Colo se habría comprometido a pagar 1,8 millones de pesos por el negocio. No obstante, tras 14 meses sin depósitos, la deuda ascendería a cerca de 23 millones de pesos.

“Ellos decididamente nos dijeron que no nos pagarían más y que no se irían de la panadería hasta que llegara Carabineros. A mí, si me llega a pasar algo, o a mis hijos, o la panadería me la destruyen todos van a saber quienes son los autores intelectuales de esto, eso a mí me va a dejar tranquilo”, señaló Roberto Rodríguez, dueño de la panadería.

El dueño además explicó que se encontrarían en una situación financiera crítica y lo hicieron público por miedo a enfrentarlos, asegurando que se encuentra de brazos atados.

Lo más grave es que el dueño aseguró que habría recibido amenazas de Huaiquipán y su esposa: “Se han corrido rumores de que ellos han comentado de que si nosotros hacemos acciones legales ellos son capaces de quemar la panadería“, detalló.

Finalmente Mitzi Bustos explicó que el no pago se justifica en la gran cantidad de dinero que gastaron en abogado para su hijo, quien habría sido acusado de ser coautor de un homicidio.