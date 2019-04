"Tiene una especie de Síndrome de Luli": Catalina Pulido destrozó al "Rumpy" con ácida crítica

El conflicto entre el “Rumpy” e Iván Valenzuela ocurrió luego de que el primero fuera invitado a “Podemos Hablar” de Chilevisión, donde se refirió al comunicador con duras palabras que no pasaron inadvertidas.

En el programa “Intrusos” de La Red tomaron la polémica y apuntaron sus mejores dardos contra del “Rumpy”.

Alejandra Valle, conductora del espacio, fue la primera en criticar al “Rumpy” donde focalizó sus palabras en su falta de disciplina: “okey, yo puedo soportar que tú seas súper creativo y bacán. Y te puedo soportar incluso que llegues tarde a lo mejor, que no llegues a las pautas, un montón de cosas. Pero no sé si puedo soportar que no vengas dos semanas, porque también esto se genera de hábitos…”

Quién lanzó argumentos sin anestesia fue Catalina Pulido, quien arremetió contra el personaje radial.

“Yo creo que al Rumpy se lo comió el personaje. Yo me acuerdo en Tic Tac, que él hacía de Rumpy. Actuó pésimo. En El Chacotero Sentimental, actuó como Rumpy y lo hizo pésimo”, partió comentando.

Una de sus opiniones más fuertes fue la comparación que hizo del hombre con “Luli”: Rumpy tiene una especie de Síndrome de Luli, que no sabe si es Rumpy o es Roberto, ¿cachai?, como esta mezcla. También aportémosle que al tipo le gusta el leseo. También fue bien rockstar en su época”, recordó.

Finalmente Pulido aseguró que disfrutaba, en el pasado, de su programa radial, el “Chacotero sentimental”, pero Valle le preguntó si aún le gustaba, a lo que Pulido se negó asegurando que hoy es distinto: “La última vez que lo vi, escupiéndole a una mujer y maltratándola, desde ahí que el Rumpy no es santo de mi devoción“, finalizó Pulido.