Exchica "Mekano" Monty deleitó a sus seguidores con osados bikinazos desde Brasil

View this post on Instagram

Día 4 en #Brasil Qué rápido pasan los días!! 🙉 Cuando no existen los horarios ni las obligaciones, el tiempo vuela cuando se disfruta 😀🎉 Hoy algo de sol y luego muuucha lluvia! Ah! Y mucha agua de coco 😍🥥 Lejos lo mejor!! (Junto con el Açai 💜). . . . 👙 @malibu.tiendaonline. . . #travel #trip #instagood #instalike #instagramer #beach #sudamerica