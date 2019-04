La sensible reflexión de Denise Rosenthal en medio de su composición musical en Estados Unidos

La cantante nacional Denise Rosenthal se encuentra en uno de sus mejores momentos profesionales, pues estaría en Los Ángeles, California, creando nueva música.

Así lo ha demostrado en su cuenta de Instagram donde ha publicado algunas fotografías de bellas postales de la ciudad.

No obstante, también ha realizado sentidas reflexiones sobre su difícil proceso para hacer nuevas producciones musicales.

“Han sido días intensos, de mucho trabajo, y de muchas sensaciones y emociones (…) Largas horas de trabajo, de búsqueda, de escribir, componer, de encontrarme a mi misma a través de ella, de estudiar, de conversar con gente que me inspira que me motiva a crecer, y por sobre todo, de confiar en mí misma”, escribió en una de sus últimas publicaciones.

Por otra parte, también agradeció a sus seguidores más cercanos que han apoyado su carrera musical en todo momento.

“Gracias a tod@s, a uds que me han acompañado en este largo camino, y en este proceso tan íntimo y hermoso. A aquellos que realmente no, sólo me hicieron más fuerte y tenaz, y seguiré trabajando para siempre entregarles lo mejor de mí!! Ansío con que oigan este fueeegooooo”, redactó.

