Camila Recabarren envía este mensaje antes de su regreso a Chile tras un mes en Sudáfrica

La modelo y ex miss Chile Camila Recabaren ha estado un mes recorriendo Sudáfrica para un proyecto de una productora nacional.

Desde allá ha compartido -cada vez que tiene Internet- fotos y videos de su experiencia extrema, pues nunca había pisado ese continente.

Pero ya vuelve y debiera estar este fin de semana en Chile. Este viernes por lo mismo subió una fotografía y dio un mensaje de agradecimiento a toda la gente que la acompañó y la apoyó. Asimismo le entregó unas palabras a su hija Isabella que la espera ansiosa en nuestro país.

“Último día compartiendo en el Soweto con pura gente cariñosa y de mucho esfuerzo ❤️ será hasta una próxima, espero volver. Fue una experiencia para nunca jamás olvidar, llena de aprendizajes !!!”, comenzó Camila.

“Ahora mi Isabelita me necesita al 1.000 más que nunca, ya que, me dice que me ha extrañado demasiado y que no me quiere soltar más. Pero qué descanso fue haberla dejado en las mejores manos, de mi mamá y bueno, toda la gente que siempre me está apoyando mi familia linda y amigos”, añadió.