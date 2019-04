José Antonio Neme recordó su extraño e inesperado contacto con extraterrestres

Esta mañana en el matinal Mucho Gusto de Mega hablaron acerca de los distintos eventos a los que han invitado a los conductores a participar, centrándose en aquellos más freak.

A todas luces quien se robó la atención fue el conductor de Ahora Noticias, José Antonio Neme, quien explicó que lo llamaron para ofrecerle animar un evento en donde su personalidad y forma de ser calzaría perfecto: contacto con extraterrestres.

“Una vez me invitaron a un seminario de personas que habían tenido encuentros con otros espíritus, como contactos. Yo dije: ‘¿está seguro que yo esté en esta mesa?’. Me dijeron ‘sí, porque usted puede canalizar todo’. Respondí ‘este es mi presupuesto, no hago diferencias’ y al final acepté”, partió recordando Neme.

La idea en el seminario era que él debía presentar y ordenar las intervenciones de cuatro personas que darían su testimonio sobre contactos con extraterrestres. Además de la presencia de un médium, José Antonio tenía que moderar las preguntas. Pero todo cambió.

“Iba todo bien, porque eran experiencias que uno ha escuchado antes. Cuando yo me empecé a ponerme nervioso, fue cuando el monitor que estaba en el salón dice ‘están aquí (los espíritus) y algunos de ustedes lo pueden ver’. Yo me ponía mis anteojos y no veía nada, no sabía qué hacer, no me podía reír”, lanzó el conductor de noticias, lo que provocó risas en el panel del matinal.

Pero eso no quedó ahí, ya que luego ocurrió algo que descolocó aún más a Neme: “El médium decía ‘acá hay una concentración de energía y se van a transmitir mensajes a través de nuestro mediador del debate’. Entonces cómo le explicó a este señor de que cómo lo hago entender que yo no cacho nada”.

En ese momento la gente le comenzó a preguntar a él qué es lo que decían las supuestas presencias que habían en el lugar, y pese a que José Antonio reconoció que no creí nada, no podía hacerse loco.

“Hay cierta frecuencia que no logro escuchar, escucho una voz, pero no la logro identificar. Tampoco podía mentir, yo soy súper mundano (…) yo en un momento me sugestioné, ya que era tanta presión, porque había un silencio. Y empecé a escuchar cosas”, dijo provocando risas.

“Empecé a decir que estábamos en un proceso de cambio”, recordó Neme, quien además confesó que lanzó, con mucho respeto, frases de Pedro Engel para poder salvar el momento.

Al final, pese a que fue un momento muy particular, José Antonio recordó que algo positivo sacó de todo: “Eso pasó cuando había salido de TVN y antes de llegar a Mega, entonces podía tomar cualquier cosa. Si fue verdad o no, no sé, yo no creo en esas conexiones. Pero siento que pasé información, porque la gente me daba las gracias”, cerró.