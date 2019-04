La cuenta de Instagram de Mane Swett colapsó de seguidores y esto ocurrió

La actriz María Elena Swett volvió esta semana a usar su cuenta de Instagram tras siete años de retiro. Pero no todo ha sido fácil. Ha tenido que acostumbrarse a los cambios de la red social en los últimos años, como las Stories, y a las nuevas políticas de privacidad y de comunidad de la red.

Es por este motivo que hace unos días Instagram bloqueó un material subido por la actriz que al parecer mostraba desnudos -ella misma bromeó con el hashtag #nomastetas-.

Ahora la “ley” nuevamente le pasó la cuenta, pero esta vez por aceptar a muchos seguidores: “Yo estaba aceptando seguir a todas las personas que me lo pedían pero de nuevo #la ley de Instagram me castigó. Así que, para los que me lo soliciten, perdón pero me explican que ya copé mi capacidad 🙈 #laley”, escribió la ex actriz de TVN que esta semana cumplió 40 años de edad.

Al parecer, muchos la echaban de menos.