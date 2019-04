"Uno se empieza a cuestionar": Raquel Argandoña reveló que la mamá de su nueva pareja tiene un año más que ella

Fue en el programa “Sin Límite” de Radio Agricultura que Raquel Argandoña contó que estaba saliendo con un hombre 20 años menor que ella.

Y este viernes en el matinal “Bienvenidos” dio detalles de una cita que tuvo anoche y donde Raquel reconoció que “lo pasaron muy bien”.

Sin embargo, hay un tema que tiene complicada a la “Quintrala”, ya que supo que la mamá de su pareja tiene solo un año más que ella.

No obstante, reconoció que anoche durante la cita “me olvidé de la mamá, me olvidé de los años. Yo me replantié y me lo mandó Dios y lo voy a aprovechar”, agregó la panelista de Canal 13.

“Hoy en la mañana me lo cuestioné porque la mamá no puede tener un año más que yo. Pero lo voy a disfrutar hasta que me dure”, dijo Argandoña.