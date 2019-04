Bernardo Borgeat se sinceró por rumores de romance con Susana Giménez

La noche del pasado sábado, Chilevisión emitió un nuevo capítulo de su programa La Divina Comida. En esta ocasión, Bernardo Borgeat, Macarena Tondreau, Natalia Cuevas y Nelson Beltrán o más conocido como ‘El Colombiano’, lucharon por convertirse en el mejor comensal.

Durante la cena en su casa, el argentino conversó sobre su faceta de galán. “Me imagino la cantidad de mujeres (que te cortejaban), siendo modelo, estando en fiestas…”, expresó Toundreau.

En este contexto Borgeat señaló que cuando estaba soltero, no era mujeriego, pero sí “tenía mucho amor para entregar”.

“¿Era más de una (pareja)?”, le preguntó Macarena, sorprendida con sus dichos, a lo que el ex modelo del programa “Venga Conmigo” desvió el tema señalando: “La verdad es que no me acuerdo”.

Ante esta confesión, “El colombiano” le consultó por los rumores que lo vinculaban sentimentalmente a una reconocida presentadora argentina. “¿Es verdad que tuviste un affaire con Susana Giménez”, preguntó.

“No, para nada”, señaló Bernardo entre risas. “No, de verdad que no. Si no lo diría. Es una tremenda mujer, showoman, todo. Pero no, para nada”, reiteró el argentino, afirmando que nunca pasó nada entre ellos.