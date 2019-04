Usuarios de HBO GO reportaron caída en previa al estreno de "Game Of Thrones"

A menos de dos horas del estreno de “Game of Thrones”, usuarios de Twitter reportaron caída en la aplicación de HBO GO, donde se podía ver el primer capítulo de la octava temporada de la famosa serie.

En Chile, la transmisión comenzó a las 9 de la noche a través del canal de cable y también por la plataforma online.

Sin embargo, varios no pudieron presenciarla por un “error técnico” que aparecía en el sistema.

Esto ya se había repetido en 2017 cuando se estrenó la séptima temporada. A continuación puedes ver algunos de los comentarios en Twitter:

Faltan dos horas y HBO Go ya colapsó. #HBOGoDown #HBOGo pic.twitter.com/KRyhE22tYb

Por los antiguos dioses y los nuevos que no les falle la app de #HBOGO a nuestros hermanos que la usarán para ver el estreno de #GameofThrones pic.twitter.com/oLqWVlaaGy

Soy yo o #HBOGO está caído? Are you freaking kidding me?

