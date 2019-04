"Déjenme en paz": Mon Laferte responde a críticas por cantar tema de Dua Lipa con su celular

Hace algunos días hablábamos de cómo la cantante nacional Mon Laferte sorprendió al aparecer cantando en el festival Coachella 2019 de Estados Unidos. No obstante, lo que llamó más la atención fue que la cantante nacional realizó un cover de “Dua Lipa”, de una manera bastante peculiar.

Mon Laferte se presentaba con su celular en la mano, para así leer la letra de la canción “New Rules” que interpretaba.

En medio de la presentación la cantante chilena explicó que habla “poco inglés y lo hago con ayuda de mi teléfono”, para luego realizar el cover en inglés, con partes en español.

Vengo a bendecir su día con el cover que @monlaferte hizo de New Rules (@DUALIPA) en #Coachella2019 pic.twitter.com/mK0NRYOwWJ — vadhore (@thejesalvaje) April 13, 2019

Debido al uso del teléfono celular, la cantante recibió duras críticas por parte de los internautas, quienes la catalogaron de “poco profesional” por no preparar bien el cover y hacer uso de su celular para leer la letra.

No obstante, la cantante no se quedó callada y justificó su acto, aclarando la situación y pidiendo que la dejen en paz.

“Ok, no me aprendí la letra, solo tuve dos días de ensayo, me aloqué y quise tocar así a la brava, pero de eso se trata la vida, ¿no? Nada es tan serio, hay que divertirse, tomar riesgos, ya existir es toda una aventura. Haters déjenme en paz, solo soy una cantante chambeando“, publicó.

Aquí puedes ver su publicación: