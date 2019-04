El impactante relato de Nico Yunge por bullying: Es refugiado por DD.HH. en Inglaterra

Tras recibir varias críticas por su apariencias, el ex chico reality Nicolás Yunge rompió el silencio respecto a su nueva vida en Inglaterra.

A través de ocho videos publicados en su cuenta de Instagram, Nico contó que está viviendo en Liverpool en calidad de refugiado por derechos humanos, pues recibió bullying, amenazas y hasta fue golpeado por su condición sexual y apariencia.

“Yo me decidí ir de Chile porque, esto lo sabe muy poca gente, sólo mi familia. Estaba recibiendo amenazas de muerte, algunas veces fui golpeado, tirado desde escaleras, me pasaron varias cosas, por lo que me decidí ir a Madrid, donde estaba mi papá. Eso resultó ser un gran error, luego me envió a Londres donde un tío, que resultó ser una pesadilla”,primero contó el joven.

Aún viviendo en Londres, continuó recibiendo amenazas de muerte, por esta razón decidió pedir asilo en Inglaterra, petición que le fue concedida luego de presentar evidencia como exámenes psicológicos y denuncias que él interpuso.

“Pedir asilo en otro país no es fácil. Fueron meses, viví en hogares de extranjeros que estaban pidiendo asilo. Cuando subí videos pidiendo plata, fue por un proceso que yo decidí pasar, nadie más. Estaba luchando por mi derechos, para que me respetaran, para que fuera tratado como un ser humano, algo que no ha ocurrido en toda mi vida. Yo he sufrido bullying, creo que desde entré a pre kinder. He sido tratado de ‘maraco’, gordo, creo que toda mi vida” continuó señalando.

“Sabía que si esto me resultaba, iba a tener que dejar de ver a mi familia, a mis amigos, y a vivir en un país completamente extraño. Cuando pasé este proceso, fueron meses de espera”, aseguró después.

Por esto y tras realizar varios trámites, Nico Yunge aseguró que le dieron el estado de refugiado por derechos humanos en Inglaterra, por lo que se le concedió un lugar en donde poder alojar.

“Fue uno de los procesos más difíciles de mi vida. Sufrí como nunca, pero yo estaba luchando por un futuro mejor para mí. Estaba aburrido de ser pisoteado, humillado por mi condición sexual. Hay que tomar conciencia de la forma en que estamos tratando a la gente (…) No me vine de vacaciones, vine para que se me respetara como ser humano, como persona que soy y como yo decidí vivir mi vida. Nadie tiene derecho a juzgarme”,finalizó.