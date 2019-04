"Estaba mal": Tonka Tomicic revela adicción a popular videojuego y explicó cómo fue que la superó

En la jornada de hoy del matinal de canal 13, “Bienvenidos“, los integrantes del set comenzaron a relatar la adicción a los videojuegos que tienen sus hijos.

No obstante, los videojuegos no solo producen adicción en los niños, sino también en los adultos, tal como lo aclaró Tonka Tomicic, la conductora del espacio que confesó haber estado obsesionada con el famoso juego “Candy Crush“.

La animadora del espacio descubrió su adicción luego de que incluso en eventos sociales no pudiera contener sus ganas de jugar.

Yo me di cuenta que estaba adicta al Candy Crush en una comida. Estaba un poco aburrida y saqué el teléfono y me puse a jugar (…) De verdad me pasó eso y de repente dije no, no puede ser, estoy mal, tengo una adicción”, señaló.

Frente a esto, Tomicic tomó severas medidas en el asunto: “¿Pero saben lo que hice? lo eliminé, porque me di cuenta que estaba en una adicción y dije no, no puede ser, en una comida sacar escondida para empezar a sacar el Candy Crush”, sentenció.