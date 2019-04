AUDIO | Claudio Reyes no se olvida de la pelea con Bastián Bodenhöfer en la Divina Comida: "Le habría aforrado, cursi de mierda" 

En el programa “Con Dios y Ley” de Radio Agricultura, el actor Claudio Reyes recordó el polémico episodio que tuvo con Bastián Bodenhöfer en “La Divina Comida”. El comediante contó que Bodenhöfer quiso pegarle un combo por su tendencia política.

“Cuando vi al aire que dijo que me quería pegar un combo por ser de derecha, me dio una indignación conmigo mismo, ¿por qué no le contesté? (…) yo le habría aforrado, siútico de mierda, cursi de mierda, además, pésimo actor” concluyó Reyes.

Escucha sus comentarios a continuación: