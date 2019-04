"Es un genio": El irónico homenaje que le rindió Patricia Maldonado a Omar Gárate por su pulsera de los once poderes

Hace muchos años estuvo de moda una pulsera que llamó la atención de varias personas por sus supuestos “poderes” que este elemento tenía. El creador Omar Gárate, fue el pionero en vender esta versión criolla de este elemento que aseguraba que tenía poderes y mejoraba la calidad de la vida de las personas.

Con esa referencia, en el programa de este martes de Sin Límite, Patricia Maldonado tuvo un irónico homenaje para “Omarcito”, ya que recordó el momento cuando el antes mencionado recordó a una oyente en una emisora rural, que su “creación” estaba vencida y que debía comprar la nueva versión.

“Nunca voy a olvidar cuando estaba escuchando la radio y una señora dijo ‘aló Omarcito, usted habla con la señora Teresa de Conchalí, fíjese que estoy tan enferma y me duele tanto el cuerpo y tengo la pulsera de los once poderes puesta y no sé qué pasa”, recordó Maldonado.

“A lo que él le preguntó hace cuanto tenía la pulsera y ella le respondió ‘hace dos años’”, agregó.

Y aquí fue donde explotaron en risas, ya que Maldonado replicó lo que escuchó. “Pero está vencida’, te juro Raquel este tipo es un genio porque está vencida, le dijo ‘usted la tiene que cambiar porque tiene una duración de dos años’”.

También la panelista del matinal Mucho Gusto aseguró que una vez fue recriminada por fanáticas del icónico personaje. “Una vez fue a la televisión con un equipo grande de gente, andaba con varias personas y las señoras me increparon”.

Escucha el momento: