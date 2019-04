Héctor Morales responde a las críticas por su relación con modelo trans: “Este es un país que está muy enfermo”

Una noticia que ha generado diversos comentarios es la de la relación del actor Héctor Morales con la modelo transgénero Helénia MelánHelénia Melán, con quien lleva un par de meses de relación.

Tras la oficialización del pololeo, el actor y la maniquí salieron a acallar las críticas que se han generado en las redes sociales. “Mientras unos hablan y odian, yo estoy teniendo amor de verdad, chao gente ignorante”, publicó la colombiana en sus redes sociales.

En tanto el actor, no se guardó nada. “No tengo nada que ocultar, estoy muy contento y eso nomás. En el amor no hay nada que ocultar ni de lo que alguien pueda avergonzarse”, dijo a Intrusos.

“Estoy impresionado por la buena onda de la gente y por la no buena onda también. Me parece que es un país que está muy enfermo y me parece que necesita ayuda”, agregó.

“Este tipo de cosas ayudarán a que entendamos que en el amor no hay nada que ocultar ni que alguien pueda avergonzarse. Me parece que es importante para todas las que quieran visibilidad la forma en que uno puede amar y que esté todo bien”, sentenció.