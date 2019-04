La dura crítica de Raquel Argandoña a la decoración de la casa del “Chino” Ríos

Luego que se conociera que Marcelo “Chino” Ríos rebajó el precio de su casa que lleva dos años a la venta sin lograr frutos, el matinal Bienvenidos analizó la mansión del ex número 1 del mundo.

Como dato le contamos que ahora se vende por poco más de cuatro mil millones de pesos, tiene siete dormitorios, ocho baños, piscina, sala de cina, estremecedora cocina, un bunker y gimnasio.

“No me gusta el color de las sillas y el bidón de agua… puede ser práctico para los niños. La casa es bonita, la decoración -a mí personalmente- no me gusta, pero eso es al gusto del dueño de casa”, afirma la panelista de Bienvenidos.

“Esos colores a mí no me gustan, el fucsia ponte tú, el rojo en las sillas -a mi- no, porque son colores que cansan”, explica Argandoña.

“Jamás tendría una cama roja con un respaldo rojo atrás, yo personalmente, pero es cosa de gustos nada más”, sostiene.

“A mí me gustan las casas así -como en la estructura- pero todas blancas con colores como arena”, explica.

Al consultársele por la lámpara del comedor responde que “es cosa de gustos”, pero hace gesto que evidencia que no es de su agrado.

Sobre el walk in clóset de 70 metros cuadrados, Raquel Argandoña, responde: “a mí me gusta ordenar por colores, por ejemplo: todos los tonos beige, cafés, negro, colores cálidos, fríos, igual las corbatas. Se ve como desordenado, pero no sé, cada uno ordena a su gusto”.

Sobre la vista “nada que decir” responde mientras muestran un abierto valle verde que deslumbra en todos los sectores de la casa.