Se reinventó: Modelo argentina Belén Hidago revoluciona las redes sociales

Después de 17 años, la modelo argentina Belén Hidalgo volvió a aparecer en la opinión pública, esto tras irrumpir en las redes sociales y vaya que le ha ido bien a la otrora esposa de Miguel “Negro” Piñera.

La trasandina desde hace un tiempo a la fecha es maniquí oficial de diferentes marcas en Instagram, lo que le ha generado tener grandes dividendos. “En internet hay un mercado nuevo, han subido la publicidad y las ventas en redes sociales. Por lo mismo, hay mucho trabajo para las fotos en venta online”, comenzó diciendo en entrevista al LUN.

“Es una forma de estar vigente. Para mí es rentable y también lo hago con mucho cariño”, agregó Belén.

Al ser consultada por las marcas que la solicitan, la modelo señaló que “ a veces no me alcanza el día: voy a dejar a los niños al colegio y luego me voy a hacer las sesiones que toman hartas horas. Quedo lista a las 14 horas para ir a buscarlos al colegio”.

Respecto a cuál es la clave para mantenerse vigente, Hidalgo sentenció que “igual hay modelos que se mantienen maravillosas, pero están dedicadas a otras cosas también. A mí me gusta hacer mucho deporte, jugué tenis profesional en Argentina cuando chica. Entonces, me hace sentír bien y me veo bien”.