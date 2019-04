La dura lucha de María Jimena Pereyra por ser mamá: "Hay un desgaste psicológico y emocional”

La cantante argentina María Jimena Pereyra cumplió durante esta semana un año de matrimonio con Tania García, con quien ha vivido momentos importantes durante su relación.

Uno de ellos ha sido el difícil camino que han tenido para poder cumplir el sueño de tener hijos. “Siempre hemos querido tener familia sé que cada vez está menos de moda casarse yo soy media chapada a la antigua”, dijo en conversación con “Intrusos” de La Red.

Y eso ha llevado a que el matrimonio quiera tener hijos. Sobre ese tema, la ex “Rojo Fama Contra Fama” expresó que “hemos hecho cinco intentos. Lamentablemente no nos ha funcionado pero la idea está siempre pero también hay un desgaste psicológico, emocional y de dinero porque no son baratos los procedimientos”.

En esa misma línea, Pereyra agregó que “si estuviéramos en la Argentina tendríamos todo porque es gratuito. Una vez lo conversamos en una entrevista de los derechos por ejemplo filiales y eso todavía no está, en el caso que fuéramos madre acá no tendríamos ningún derecho”.