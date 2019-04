Luli aún está buscando sus huevitos de chocolate

La modelo aseguró que todavía no ha comido dulces.

Luli fue una de las famosas que se vistió para esperar al Conejito de Pascua y de esa forma buscar los huevitos de chocolate.

Sin embargo, a través de un video, la ex reina del Festival de Viña del Mar manifestó que no le llegó ningún dulce y que por eso no había comido ninguno.

“¿Cómo se portó el conejito? ¿Recibieron huevitos? ¿O todavía no los encuentran como yo?”, consultó Nicole Moreno.

MIRA EL VIDEO ACÁ: