Tamara Acosta revela que hay múltiples finales para "Pacto de Sangre"

La actriz perdió la cuenta de cuántos se grabaron.

“Pacto de Sangre” está cerca de llegar a su final, ya que se especula que sus últimos capítulos podrían emitirse durante los primeros días de mayo.

En ese contexto, Tamara Acosta aseguró en La Estrella de Valparaíso que “fue un trabajo sacrificado, debido a las exigencias que tenía una teleserie de este tipo, que se adentra en aspectos muy oscuros de la condición humana, pero con un equipo muy trabajador y un elenco muy entregado. Pese a la temática, lo pasé muy bien haciéndola”.

“Va a ser fiel a lo que ha sido la teleserie. Eso no más puedo decir. Yo no creo que el público esté esperando un final feliz para todos los personajes, porque uno de los ingredientes importantes de la teleserie es que es bastante oscura. Se grabaron varios finales, no sé cuántos”, agregó.