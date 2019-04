Famosos entregaron afectuosos mensajes a Camila Recabarren tras revelar su relación con una mujer

Camila Recabarren sorprendió en las redes sociales luego de que publicara una imagen en donde daba a conocer que se encontraba en una relación con una persona de su mismo género.

“Cómo me encanta el mar, cómo me encanta la arena y el sol, me encantan las mujeres. A la cuenta de tres: 1,2,3 ¡Tortillera!… Sí, pero inmensamente feliz“, fue el mensaje que compartió junto a una fotografía junto a su pareja.

La imagen rápidamente acaparó la atención de todos y recibió cientos de mensajes de apoyo y felicitación por parte de sus seguidores.

Quienes no se restaron en pronunciarse sobre esta noticia fueron los rostros nacionales, que no dudaron en escribir un cariñoso mensaje a través de las redes a Camila Recabarren.

Francisco Saavedra, conductor de “Lugares que hablan” le escribió “Love is love” (el amor es amor), mientras que la diputada Pamela Jiles le expresó que “La abuela te ama”, en Twitter.

Otros de los famosos que se pronunciaron fueron Alejandra Valle, Carla Jara, Javiera Mena, Karol Lucero, Millaray Viera, Helénia Melán, Alison Mandel, Begoña Basauri, Bruno Zaretti, Paulina Rojas, Valentina Roth y Macarena Tondreau, entre otros.

Aquí puedes ver las publicaciones: