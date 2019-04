Augusto Schuster compartió emotiva reflexión sobre sus altos y bajos e invitó al empoderamiento

El actor Augusto Schuster es uno de los actores que mayor éxito ha conseguido durante el último tiempo. Su rol en “Juegos de Poder” ha generado bastante polémica, pero el exchico “Mango” ha sabido salir de las críticas.

Fue así como en su cuenta de Instagram compartió una sentida reflexión sobre el paso de su carrera y vida personal.

El actor explicó que le cuesta bastante expresar sus verdaderos sentimientos, no obstante se atrevió a abrirse en Instagram.

“Todas las personas pasamos por distintas etapas en la vida, algunas mejores que otras, pero todas nos llevan a crecer y tratar de llegar a nuestra mejor versión“, partió comentando.

Fue así como luego narró que vivió momentos altos y bajos, pero siempre intenta ver el lado positivo de las cosas.

Una publicación compartida por Augusto Schuster (@schusteroficial) el 23 de Abr de 2019 a las 6:40 PDT

“Siempre me he caracterizado por ver el lado bueno de las cosas y, a la vez, no buscar la comodidad, ponerme a prueba constantemente, empujarme hacia mi intuición y defenderla a morir, por mucho que cueste enfrentar esos miedos que todos traemos por distintas razones”, agregó.

No obstante, Schuster confesó que se encontraba más confiado sobre sus decisiones y aprovechó la publicación para agradecer a quienes los hayan apoyado.

“Solo quiero agradecer a los que sin prejuicios me han apoyado, abrazado, felicitado, sonreído o solo escuchado. Cada vez valoro más la gente que me rodea, que me potencia y quiere que yo sea YO. Este soy yo…el ‘Pelao Schuster’, vegetariano, amante de los animales y la naturaleza. Canto, escribo, juego a ser otra persona de vez en cuando para alguna ficción, juego Play y PC (menos de lo que me gustaría jajajá) y trato de ser cada vez mejor hijo y hermano para las mujeres que me han dado todo en esta vida”, sentenció.

Finalmente realizó una invitación a empoderarse y empatizar. “Los invito a empoderarse de quienes son y que nunca nadie les haga sentir menos. Y antes de hablar mal o pensar mal de otra persona, empaticemos con el otro siempre con amor, que es lo que mas nos hace falta hoy en día”.