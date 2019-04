Ganador de "Rojo" responde a las críticas que hizo Paloma Mami al programa

Juan Ángel Mallorca, ganador de la primera temporada de “Rojo”, no está de acuerdo con lo que ha dicho Paloma Mami sobre el programa de talentos de TVN, el cual ambos participaron.

En entrevista con revista “Sábado”, la cantante dijo que “eran como actores. Me acuerdo que todos los días me gritaban ‘¡Paloma sonríe que te están mostrando! ¡Cada vez que sales en la cámara no sonríes!’. Y soy una persona tan real. No voy a pretender que me gusta algo que no me gusta. Estaba súper incómoda todo el tiempo”.

Sobre cuando la eliminaron del concurso afirmó que “nunca había sentido tanto odio, como que tanta gente me quería matar”.

Tras estas declaraciones, Mallorca opinó a “Intrusos” que “creo que no era así. Siempre se le trató dar harto apoyo y ella se lo tomó así”.

“Paloma es súper conocida y no me parece que esté cayendo en este tipo de comentarios” añadió, defendiendo a “Rojo”.

Por último, dijo que “pucha qué lata, pero ella es súper talentosa y debería enfocarse en sus canciones”.