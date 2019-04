Camila Recabarren: "Mi primer beso fue con una mujer"

Han pasado dos días desde que Camila Recabarren reveló que siente atracción por las personas de su mismo sexo. Con múltiples reacciones a favor y en contra, la ex Miss Chile se dio el tiempo para ahondar más sobre su orientación sexual y cómo lo ha vivido.

A través de varias historias de Instagram, la modelo partió diciendo que “no podía dejar pasar este momento para poder hablar abiertamente del tema homosexual que muchas familias pasan, sospechan de alguien cercano y no sabes cuánto puedes ayudar a ser feliz a la otra persona, respetándolo o aceptándolo”.

“No saben lo aliviada que me sentí en ese momento que decidí publicarlo. Al otro día me desperté con una sonrisa de oreja a oreja“, continuó explicando.

“Me dije hasta cuándo no me acepto, hasta cuándo una doble vida, hasta cuándo pienso que lo normal es estar con un hombre, y por qué lo tengo que ocultar si al final soy una persona pública”, agregó.

Otra de sus revelaciones fue que “mi primer beso fue con una mujer, mi primer beso de la vida. Pero estuve con hombres siempre, porque pensaba que tenía que ser así, porque eso me está imponiendo la sociedad, porque o si no me iban a ver mal”.