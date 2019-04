Raquel Aragandoña y Patricia Maldonado divididas por tercer integrante en su café concert "Las viejas cu..."

Las conductoras de “Sin Límite” de Radio Agricultura, Raquel Argandoña y Patricia Maldonado no dejan de sorprender debido a sus particulares comentarios y a su fiel estilo de humor.

Fue durante el programa de esta semana que las panelistas de los matinales de Canal 13 y Mega se enfrentaron por el libreto que tendrá su nueva apuesta de café concert, llamada “Viejas Cu…”.

En este sentido, la panelista del matinal “Bienvenidos”, Raquel Argandoña, encaró a su compañera Patricia Maldonado por este libreto, que incluiría a una tercera participante, con quien Argandoña tendría un diálogo, parecido a un “pinponeo”.

“Son sólo observaciones que yo creo que son importantes, estamos en democracia y por lo tanto me tienes que escuchar”, comenzó relatando Argandoña.

“Yo encuentro que ahora no somos solo las dos. Tú me pones un diálogo con una tercera participante del café concert que es ‘pin-pon’, entonces yo estoy en otra categoría, yo vengo de ser protagonista de la teleserie, de hacer Café Concert”, siguió comentando la panelista de Canal 13.

A esto agregó que “la tercera persona que tú vas a poner en el café concert tiene que ser muy experta, o muy atenta, para que me conteste, porque si no, no se logrará el objetivo“, expresó Raquel.

Palabras que fueron respondidas por Maldonado:

“¿Tú crees Raquel Argandoña que yo voy a escribir un libreto sin preocuparme de esos detalles que son fundamentales?”, lo que fue respondido por Raquel quien expresó que no era necesario contratar a una tercera persona. A esto agregó que “si en el segundo o tercer ensayo no está avispada, la sacas”.

Por último, Patricia Maldonado encaró a su compañera, explicándole que no eran socias y que su opinión no le interesaba:

“Te voy a hacer una pregunta. ¿Tú eres socia mía?, ¿tú estas en un porcentaje en esta presentación?, ¿tú pagas el vestuario?, ¿tú pagas movilización? Entonces no somos socias, entonces tu opinión no me interesa”, concluyó la panelista de “Sín Límite”, agregando que las decisiones las tomaba ella.

Escucha lo sucedido a continuación: