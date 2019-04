Tonka Tomicic seguirá cambiando de estilo: su pelo corto mutará de largo y color

Tonka Tomicic causó gran revuelo al cortar su pelo estilo “pixie”, dejando de lado su clásico pelo largo que en tantos comerciales hemos visto. Sin embargo, no solo se lo ha cortado una sola vez, sino que lo hace regularmente para mantener la forma y, lo que viene, será aún más radical.

En conversación con Biut, la animadora del matinal “Bienvenidos” contó que “el corte me dura tres días y me empieza a crecer. Es una locura. Ya me lo he cortado tres veces. Nunca pensé que el pelo me crecería tan rápido”.

Consultada por sus próximos planes para su cabello, Tomicic respondió: “Voy a jugar con el pelo. Me lo voy a teñir de colores, me lo voy a cortar más corto. Por compromisos comerciales me demoré en cortármelo, pero ahora me gustaría hasta un rubio patinado, que es súper bonito y en pelo corto se ve bien”.