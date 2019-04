Tatón y lesbianismo de Camila Recabarren: "Me alegro de corazón"

Destacó que ya sabía lo que estaba pasando.

Alberto Púrpura, más conocido como “Tatón”, fue una de las parejas más llamativas que tuvo Camila Recabarren, ya que estuvieron juntos cuando ella fue Miss Chile y también por la gran diferencia de edad que tenían.

Por esa razón el empresario estuvo invitado a “No Culpes a la Noche” para hablar sobre la relación de la modelo con Dana Hermosilla.

“A mí no me pasó nada porque yo ya lo sabía (…) yo conocí a Camila cuando trabajaba en una de mis discoteques, por ahí por el 2008-2009, y una vez me contó que la habían becado para ir a estudiar a Valparaíso con una compañera, por el básquetbol. Y yo en una conversación le pregunté que por qué se había vuelto y me dijo ‘es que si me quedaba allá iba a terminar siendo lesbiana’. Y eso quedó ahí”, declaró Tatón.

Luego dijo que estaba se alegraba “de corazón” por el peso que Camila se sacó de encima “porque, en el fondo, el culpable de todo esto es la sociedad retrógrada en la que vivimos. Yo creo que el gran problema que viven nuestros jóvenes, es que los papás no queremos aceptar a nuestros hijos como son, y hay que aceptarlos y quererlos como sea”.

También se dio el tiempo para contar una historia de un momento en que se sintió incómodo. “Apareció una mujer en el departamento nuestro y me miró feo, como rival, y al final supe que esa persona era la misma con la que Camila se había ido a Valparaíso”.