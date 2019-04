El gran desaire de Kenita Larraín a su amigo Manu González: no lo invitó a su matrimonio

Fue en el programa La Divina Comida de Chilevisión, donde Manu González reveló el desaire que le hizo Kenita Larraín al no invitarlo a su matrimonio, algo que según reconoció “le dolió”.

“Todos los grandes amigos que he tenido últimamente se han casado y ninguno me ha invitó a su matrimonio. María Eugenia Larraín… ¡No me invitó!”, dijo el español.

“¡Me estás molestando, Manu! Era tu mejor amiga”, le dijo Julia Vial (también invitada al programa). A lo que González respondió que así fue. “Llega el día, me llama y me dice ‘quisiera hacerlo algo muy pequeñito, muy familiar…’ El regalo lo tengo y llegará el día que se lo voy a entregar”, aseguró en el opinólogo

El español y Kenita Larraín tienen una amistad de larga data, donde él, por ejemplo, defendió a la modelo públicamente en varias ocasiones.