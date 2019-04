¿Hubo reconciliación? Ex chico reality Marco Ferri fue sorprendido por su ex en su cumpleaños

El el ex chico reality, Marco Ferri, conocido por su participación en “Amor a Prueba” y “Volverías con tu ex? de Mega, celebró su cumpleaños número 31 el domingo pasado, junto a sus seres queridos.

Ferri decidió compartir con su familia y amigos cercanos en primera instancia, y luego disfrutó de su cumpleaños fuera de su hogar con el resto de sus amigos.

No obstante, lo que más llamó la atención en sus fanáticos, fue el particular saludo que recibió el modelo italiano, de parte de su ex pareja, Aylén Milla, por medio de su cuenta de Instagram, donde tiene más de 950 mil seguidores, quien le dedicó unas emotivas palabras.

A pesar de que ambos decidieron separarse hace varios meses, el mensaje que Aylén le publicó en sus redes sociales, provocó asombro en sus fanáticos, debido a que su término de relación estuvo lleno de polémicas.

“Tanti Auguri, Marcone. Te deseo lo mejor, bimbo”, fueron las palabras de Aylén Milla. Revisa la publicación a continuación:

Cabe recordar que la última pareja de Aylén Milla fue Pablo Serrano, un conocido cirujano chileno con quien terminó en febrero de este año.