Masterchef: La parada de carros de la chef Fernanda Fuentes a Bárbara Lackington

Un tenso momento se vivió ayer en el programa “MasterChef Chile” de Canal 13, cuando se realizó la competencia de eliminación entre los participantes, luego de que se hiciera una entretenida actividad para determinar a quienes tendrían que ocupar el “delantal negro”.

Luego de un arduo momento para saber quien debería abandonar el programa culinario, los jueces Fernanda Fuentes, Christopher Carpentier y Jorge Rausch determinaron que Javier Lizama debía ser el nuevo eliminado.

Pero fue durante la competencia, que se dio un tenso momento entre la chef Fernanda Fuentes y la participante Bárbara Lackington. Cuando Bárbara tuvo que mostrar su preparación, emitió un comentario que provocó el enojo de la chef.

Esto porque la modelo mostró su plato, en el cual habían empanadas, acompañadas de pebre, y comentó que estaba hecho “para hombres”.Palabras que provocaron el rechazo de Fernanda, quien expresó:

“Barbarita, está muy rico, yo lo he aguantado, no me he puesto a llorar ni nada. No puedes catalogar algo para hombre o para mujer”, fueron sus palabras. Lo que fue respondido por Lackington quien manifestó “ es que hay mujeres más fuertes”.

“Yo también soy muy fuerte, y soy mujer”, concluyó la chef Fernanda.